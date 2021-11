Donna investita da un'auto in corso Giovane Italia a Casale

CASALE - Una donna è stata investita da un'auto poco fa in corso Giovane Italia, all'altezza dell'intersezione con piazza Martiri della Libertà (piazza Dante) e il bar Hollywood. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri di Ticineto e di Casale. La signora non sembra essere ferita in maniera grave e avrebbe riportato solo alcune escoriazioni. L'investitore, un uomo, si è immediatamente fermato dopo l'impatto.