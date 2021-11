CASALE - Primo, secondo e terzo posto. Ha fatto 'cappotto' il Sobrero all'edizione 2021 del concorso 'La tua idea d'impresa' organizzato da Confindustria.

Il risultato, che già si sapeva dalla scorsa primavera, ha visto oggi nell'aula magna dell'istituto casalese la premiazione ufficiale del contest per idee d'aziende innovative, con progetti originali ma anche basati su fondamenti di realizzabilità e concreta fattibilità pratica.

Un exploit clamoroso che non si è fermato alla fase provinciale perchè Smogreen, il progetto vincitore tra quelli alessandrini, si è aggiudicato anche la fase nazionale. La premiazione, in questo caso, avrà luogo il 10 novembre, in forma virtuale.

Orgoglioso il preside Riccardo Rota: «Tre premi con tre indirizzi di studio diversi (chimici, elettronici e informatici), è un'emozione particolare avere qui la premiazione».

Per l'amministrazione il presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta: «Andate avanti su questa strada, per voi e per il territorio». Quindi il presidente di Confindustria Alessandria Laura Coppo («Sono rimasta sorpresa dalla qualità dei vostri lavori») e il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Stefano Ricagno («La tua idea d'impresa nasce ad Alessandria e per noi è un fiore all'occhiello»).

Prima della passerella dei premiati (1° Smogreen, 2°Bike Boo, 3° Ai-R), le parole della creatrice, Fulvia Guazzone di Noisamofuturo: «In questi progetti vedo il futuro, vi siete confrontati con 2500 / 3000 studenti di tutt'Italia».