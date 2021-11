Stefano Levi della Torre ospite della Comunità ebraica casalese

CASALE - Sarà un pomeriggio dedicato a un grande artista quello di domenica 7 novembre alla Comunità Ebraica di Casale: Stefano Levi della Torre, scrittore e pittore milanese.

Così nelle sale di vicolo Salomone Olper alle 16 si comincia con l'inaugurazione della mostra 'Disegni dalla Commedia di Dante' di Della Torre che sarà visitabile fino al 21 novembre; alle 16.30 verrà presentato il suo libro “Dio”. Qui lo scrittore dialogherà con l'artista casalese Marco Porta, per presentare il volume in cui discute di laicità, intesa come sospensione, apertura nei confronti dell’inconoscibile. L'iniziativa è realizzata con il coordinamento di Daria Carmi.

L’ingresso è libero previa esibizione del Green Pass, per informazioni contattare il 0142 71807 o l'email info@casalebraica.org.