La Bollente rullo compressore, Novi si ferma

GENOVA - Un rullo compressore: 12 set vinti, nessuno concesso agli avversari, ogni gara un mvp diverso, tutti a spingere La Bollente Negrini al comando del girone A della serie B maschile.

Scarrone, che aveva saltato l'ultima gara per un fastidio al ginocchio, non solo rientra, ma è anche il migliore della sfida in casa del fanalino Cus Genova, con 16 punti. La forza dei termali di Negro e Astori è, anche, nell'intercambiabilità degli interpreti, con lo stesso risultato sul campo. E' il caso dei centrali: nel quarto atto del torneo Piasso in panchina e Perassolo titolare con Zappavigna e, in campo, lo stesso equilibrio. Sfida sempre sotto controllo, 21/25, 19/25, 20/25 senza che gli avversari riescano ad impensierire gli ospiti.

Occimiano regina dei derby Risalgono anche Plastipol e Zs Ch Valenza in C, in D buone prove per Gavi e Alessandria

La Bollente saldamente in vetta, insieme ad Alto Canavese, rivelazione di questa prima fase, che passa a Novi: il sestetto di Dogliero non riesce ad allungare la striscia vincente costruita in trasferta, c'è equilibrio nel primo parziale, ceduto 22/25, più netta la differenza negli altri due, 17/25 19/25 per lo 0/3 finale.

Trasferte off limits

In B1 femminile, in casa Arredo Frigo Valnegri ha un passo che non riesce a tenere in trasferta. A Legnano gara a senso unico, che la Focol domina in tutti i set, con scarti netti e le termali sempre ad ampia distanza, pagando caro molti errori evitabili e solo pallidi accenni di reazione. La conferma nei punteggi, 25/15 25/15 25/17, solo Colombini in doppia cifra (11 punti).

La prima volta di Casale

In B2 si sblocca Euromac Mix Junior Casale, nello scontro diretto a Genova con Normac. Un successo importante per le ragazze di Francesco Ercole, che dopo aver ceduto alle prime della classe, dimostrano di essere cresciute e competitive: 3/0, 21/25 19/25 20/25 e le rivali di turno sono agganciate in classifica. Per il gruppo una carica di fiducia molto importante.