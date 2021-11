Proseguono il censimento e la compilazione (online) del questionario

CASALE - Proseguirà fino al 23 dicembre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e riguardante un campione di famiglie individuato direttamente da Istat.

Da inizio ottobre i cittadini possono essere chiamati a partecipare in due modalità: per effettuare una rilevazione riguardante la propria abitazione, oppure per conoscere direttamente la singola famiglia.

Rilevazione abitazioni: sarà affissa sul portone dell’abitazione una lettera-avviso che informa della visita di un rilevatore a domicilio, con il quale si compilerà il questionario. Per chi lo desiderasse, in alternativa lo si potrà fare direttamente in Comune all’Ufficio Censimento attivo fino al 18 dicembre.

Rilevazione famiglie: si riceverà una lettera intestata con le informazioni per la corretta compilazione del questionario e quindi compilarlo direttamente on line al link indicato nella lettera oppure recarsi all’Ufficio Censimento e farsi aiutare da un operatore. Tutte le risposte ai quesiti del questionario dovranno fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021. Si ricorda che la risposta al questionario censuario è un obbligo di legge.

L’ufficio Censimento, che si occupa della compilazione dei questionari, sarà aperto fino al 18 dicembre con accesso da via Magnocavallo 7 il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Maggiori informazioni e novità sul Censimento 2021 è possibile trovarle alla pagina del sito del Comune.