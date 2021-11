Minaccia l'ex datore di lavoro per gli stipendi arretrati

ROSIGNANO - I Carabinieri di Rosignano, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta dalla parte lesa, hanno denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita e minacce un 33enne pakistano senza fissa dimora, richiedente asilo come rifugiato politico. L’uomo, collaboratore domestico presso un B&B, alla scadenza del contratto lavorativo si è appropriato di una bicicletta e ha minacciato il datore di lavoro con messaggi su WhatsApp, pretendendo degli stipendi arretrati.