L'ultimo sfalcio dell'anno a Casale. Il servizio lo curano gli agricoltori

CASALE - Si concluderà in questi giorni il terzo sfalcio d’erba lungo le banchine e le scarpate stradali di Casale Monferrato. Dopo quelli di inizio maggio e fine luglio, infatti, l’ultimo taglio stagionale è in fase di ultimazione da parte degli agricoltori a cui, da quest’anno, è stato affidato il servizio.

«La scelta di far svolgere il lavoro agli agricoltori e di suddividere il territorio comunale in otto zone – ha spiegato l’assessore Daniela Sapio – è stato sicuramente vincente. Dopo una prima fase di aggiustamenti e miglioramenti, si può affermare che il risultato conseguito è ottimo. Per questo motivo, cercheremo di riproporlo anche il prossimo anno, magari potenziandolo».

Le otto zone in cui è stata suddivisa Casale Monferrato sono: Oltreponte / Casale Popolo, Terranova, Rolasco / Vialarda, Roncaglia, Sant’Anna / San Germano ovest, San Germano est / Cascine Rossi, Santa Maria del Tempio e Regione Orti.