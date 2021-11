Al Municipale la stagione 2021-22 si apre con il Sunshine Gospel Choir

CASALE - Sarà il Sunshine Gospel Choir - che nel 2020 aveva fatto impazzire Joe Bastianich, aggiudicandosi all'edizione di Italia's Got Talent il famoso 'Golden Buzzer' - a inaugurare ufficialmente la Stagione 2021/22 del Teatro Municipale. Appuntamento così martedì 7 dicembre alle 21 con il primo fuori programma del già vasto cartellone di spettacoli presentato appena poche settimane fa.

Il coro è diretto da Alex Negro ed è composto da circa 80 artisti tra soprani, contralti, tenori e baritoni. È accompagnato dal tenore Joe Nicolosi e da una band di quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria. Sulla scena dal 1998, il Sunshine Gospel Choir ha all’attivo 10 album, 2 Dvd e più di 700 concerti in Italia e all’estero. Tra le esibizioni più importanti, sono da ricordare il Gran Galà del Ghiaccio del 2018 e l’apertura della Celebrity Fight Night a Firenze nel 2016.

I biglietti del concerto, fuori abbonamento, sono già in vendita online o nei punti vendita ufficiali, tra cui quello in via Saffi 11. Il costo è di 14 euro a persona per platea e plachi, 10 euro per gli under 30 o i posti in loggione e di 6 euro per i minori di 18 anni.