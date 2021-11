Occimiano vola, primi punti per Alessandria

ALESSANDRIA – Sfiorato il poker di vittorie per le squadre della provincia nella C femminile.

Se per l’Alessandria Volley è arrivato il primo successo sul campo della Mokaor Vercelli piegata 1-3 (23-25 23-25 25-19 17-25) e agganciata in classifica, non si sono fermate nemmeno la capolista Nuova Elva Fortitudo Occimiano che ha lasciato per strada il primo set della stagione nella gara casalinga con la PlayAsti chiusa 3-1 (25-14 10-25 25-9 25-20) dominando però gli altri tre parziali e mantenendo la testa virtuale della classifica perché Safa 2000, che la precede, non ha ancora osservato il turno di riposo.

Bene anche Cantine Rasore Ovada, che sale al quarto posto in classifica con il 3-0 a Venaria Real Volley in tre set combattutissimi e chiusi rispettivamente a 22, 21 e 18 punti per le avversarie. Cade solo la Zs Ch Valenza, che proprio sul campo della capolista Safa, a Torino, incassa un 3-1 (25-22 25-22 23-25 25-14) in cui le orafe lottano punto a punto per i primi due parziali, riuscendo anche ad aggiudicarsi il terzo, prima di cedere di schianto nel quarto.

Sconfitta casalinga per Plastipol, battuta 1-3 (25-22 21-25 19-25 17-25) da Volley San Paolo che rimane nel terzetto di testa. In serie D, seconda vittoria di fila per Pirates Gavi Volley che espugna il campo del fanalino di coda Carmagnola con un netto 0-3 (16-25 18-25 15-25) e sale al quinto posto. Fra i maschi Acqui aveva già vinto 3-1 a Biella nell’anticipo del 31 ottobre e ora riposa e Alessandria gioca oggi in posticipo a Torino ospite del Reba Volley.