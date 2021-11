Un monferrino campione d'Europa: Angelo Brunero, una vita per il Softball

SANT BOI DE LLOBREGAT (SPAGNA) - Nell'estate ormai trascorsa i successi sportive delle nazionali italiane si sono susseguiti. E questa 'onda verde' sembra non voler finire. A inizio novembre è stato un monferrino ha portato alla ribalta europea il tricolore in una disciplina quasi mai abituata alle luci di ribalta. Si tratta del rosignanese d'adozione (originario di Settimo Torinese) Angelo Brunero, navigato tecnico di softball che ha condotto - nel ruolo di team manager - la nazionale italiana over 35 'Le zie' alla vittoria negli European Masters che si sono volti quest'anno in Catalogna a Sant Boi de Llobregat.

Un successo che rappresenta la classica 'ciliegina sulla torta', che va a coronare una carriera che dura da più di 40 anni e un progetto nato nel 2013 nel Torinese. In quell'anno infatti alcune ex giocatrici, da poco ritiratesi dall'attività agonistica, si sono rivolte ad Angelo e alla sua esperienza per mettere in piedi il team delle 'Zie'. Quindi la partenza con un raggio d'azione che coinvolgeva soprattutto le ex atlete piemontesi e le prime esperienze nei Masters amatoriali in Giappone, in Nuova Zelanda e infine proprio a Torino nel 2017, in cui le italiane trionfano con una squadra variegata e costruita con una selezione che ha interessato l'intero Stivale.

È in quell'anno che arriva il punto di svolta, con l'interesse della Federazione che - oltre a fornire le divise ufficiali - chiede ad Angelo e ai suoi collaboratori di far crescere l'intero movimento. Quindi nel 2019 inizia il capitolo degli European Masters (una sorta di Coppa dei Campioni) che porta la squadra trionfare nell'edizione di quest'anno, in finale contro la nazionale dell'Olanda. Paradossalmente, il momento più duro arriva ora: nel 2022 avrebbero dovuto svolgersi i World Masters in Giappone, ma il Covid ancora una volta ha rimescolato le carte in tavola. Brunero e le giocatrici sono quindi in attesa di sapere quando si potrà tornare in campo e soprattutto quale sarà il prossimo evento da preparare.

Il premio alla carriera

Come detto, Angelo Brunero è anche e soprattutto un allenatore di softball. Delle tante definizioni che gli si possono affibbiare, 'neofita' non è una di queste. Il suo percorso inizia nel 1981 nel Torinese: quindi il girovagare per il Piemonte e in Monferrato a Rosignano, dove ormai risiede da qualche tempo. Oggi allena la prima squadra di Novara, e a inizio 2021 è arrivato il premio alla carriera nel convegno annuale della Federazione Softball e Baseball a Rimini. Ma il tempo per smettere, non è ancora arrivato ammette Angelo: «Assolutamente no, l'avventura nella nazionale over 35 è bellissima, permette di rivedere tante persone e giocatrici incontrate lungo la carriera. Adesso a Novara siamo arrivati in A2 che è un gran risultato. In più c'è anche il discorso legato al settore giovanile a cui tengo molto»