Dal mezzogiorno di domani il sottopasso del Valentino resterà chiuso

CASALE – Domani il sottopasso di corso Valentino sarà chiuso al transito dalle 12 fino al termine delle operazioni di installazione di una nuova insegna turistica, previsto entro la serata.

Le strade alternative per raggiungere strada San Germano dal centro cittadino e viceversa sono la tangenziale per l'autostrada (uscita San Bernardino) o strada Asti. Apposita segnaletica sarà presente all'altezza degli incroci.

Per permettere l’installazione dell’insegna sarà chiuso al traffico anche il tratto della strada parallela a corso Valentino di accesso al piazzale del supermercato In’S, compresa tra via delle Magnolie e via Paolo Desana. In quest’ultima via sarà quindi istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione e il conseguente divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 13/a fino all'intersezione con strada Asti.

«Ci è sembrato doveroso installarne una anche verso San Germano con la scritta ‘Territorio del Monferrato Patrimonio Unesco’. Diamo così il via a una revisione generale della cartellonistica turistica della città, affinché il biglietto da visita sia nel segno dell’eleganza, della praticità e, soprattutto, dell’uniformità, partendo proprio dall’acciaio corten come materiale predominante» fanno sapere dall’amministrazione.