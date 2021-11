Novipiù a Trapani a caccia del poker

CASALE MONFERRATO - Trasferta siciliana per la Novipiù che domani (palla a due alle ore 17) gioca a Trapani. La squadra di coach Andrea Valentini è in fiducia e viene da tre vittorie consecutive. Tra la Jbm e il poker c’è però un ostacolo storicamente difficile da superare, la 2B Control Trapani (6 punti, 2 meno di Casale). Si gioca per la l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Qui Trapani

Trapani per il dopo Renzi ha modellato il roster, confermando Mollura e Palermo e ha scegliendo due Usa come il centro Elijah Childs e soprattutto la guardia Sekou Wiggs (quarto bomber del girone con 19.4 punti di media e 7 falli subiti), un giocatore che Casale aveva seguito nel mercato della scorsa stagione. 2B Control è reduce dal colpo di Piacenza. Il tecnico granata Daniele Parente: “Dovremo essere bravi a manovrare il ritmo della partita, a pareggiare per quanto possibile la loro fisicità senza concedere loro contropiedi o corse in campo aperto”. Obiettivo continuità per Gabriele Romeo. “Dobbiamo dare continuità a questo successo e provare a vincere due partite consecutive, cosa che quest’anno non siamo mai riusciti a fare. Per noi sarà difficile ma vogliamo rendere felici i nostri tifosi”.



Qui Casale Monferrato

Casale in fiducia tenta il poker e ritrova Matteo Formenti che da questa settimana è finalmente tornato in gruppo.Il vice allenatore Stefano Comazzi inquadra così il match. “Un’altra trasferta che sarà sicuramente molto impegnativa. Trapani è una squadra che si basa sul duo americano formato da Wiggs e Childs e soprattutto nelle ultime partite ha avuto un contributo importante anche da Mollura. Per vincere questa partita dovremo mettere grande attenzione sull’aspetto difensivo e dovremo cercare di sporcare le loro percentuali”.

Queste le parole di Alvise Sarto. “Siamo sicuramente in fiducia e nella trasferta di Trapani proveremo a confermarci. Trapani è una squadra difficile da affrontare che, nonostante gli infortuni, è riuscita a cogliere successi importanti. Noi comunque andremo in Sicilia per provare a portare a casa i due punti”.



Pre-partita

2B CONTROL TRAPANI – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaConad, Trapani.

Quando: domenica 21 novembre, ore 17.

Arbitri: Radaelli, Pazzaglia, Perocco.

Note: Per la Novipiù in settimana è rientrato in gruppo Matteo Formenti che potrebbe anche giocare qualche minuto. Assente ancora Penny Williams. Per Trapani assenti Federico Massone e Simone Tomasini (ex della partita).

