Casale ringrazia i donatori di alberi per la città

CASALE - Questa mattina, nei giardini di piazza Martiri della Libertà a Casale (intitolati a Egidio Ortona), in occasione della festa degli alberi, il Comune di Casale ha voluto ringraziare con un attestato le realtà, associazioni e privati, che hanno scelto di donare 250 euro per la piantumazione di nuovi alberi in città nel progetto 'Regala un albero'.

I premiati sono coloro i cui alberi sono già stati piantumati, nella scorsa primavera. Analoga piccola cerimonia è prevista anche il prossimo anno. Con l'occasione il sindaco Federico Riboldi e l'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi hanno aggiornato sul progetto di 250 piantumazioni annue che coinvolgerà la città fino al 2023.

Hanno ricevuto l'attestato oggi Energica, Alessandra Ferraris, Alberto e Francesco Sinesi, le associazioni della fiaccolata di Natale sul Po, genitori e alunni della IA e IB della San Paolo (anno 2019/20) e il Rotary Club di Casale.