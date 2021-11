Amc: gli interventi nei cimiteri e le prospettive per il 2022

CASALE – In questi anni Amc ha eseguito una serie di interventi sia nel cimitero urbano di Casale che in quelli di tutte le frazioni, compreso il recupero di tombe abbandonate dai vecchi concessionari.

Nel cimitero di Casale sono stati infatti ristrutturati due servizi igienici ad uso degli utenti, rendendoli fruibili da persone con ridotte capacità motorie e ulteriori due bagni sono stati rinnovati nei cimiteri delle frazioni di Casale Popolo e di San Germano;

Sempre nei cimiteri di Casale Popolo e di Casale sono state realizzate due aree per la dispersione delle ceneri dei defunti cremati, denominate ‘Giardino del ricordo’.

Sin dal 2013 è attivo il servizio di disinfestazione dai piccioni, mediante l’impiego di falchi addestrati che intervengono periodicamente presso il cimitero di Casale e che hanno conseguito ottimi risultati; la presenza dei volatili oggetto di lamentele si è notevolmente ridotta. È stata eseguita l’opera di ripristino della copertura con il consolidamento dell’intera struttura del casellario n. 1 del Cimitero di Casale, gravemente danneggiata in seguito ad una tromba d’aria nel luglio 2013.

Sono stati costruiti tre nuovi casellari presso il Cimitero di Casale, il n. 7, il n. 8 e il n. 9, che hanno aumentato in modo considerevole la disponibilità di loculi e cellette del cimitero e nel Cimitero di Casale Popolo, si è realizzata la costruzione di un nuovo casellario identificato con il n. 4, composto da n. 300 loculi e n. 241 cellette per cremati e resti.

Presso il cimitero di Santa Maria del Tempio è stata effettuata la ristrutturazione di una tomba in stato di abbandono, sottoposta a vincolo artistico dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, da adibire a casellario: questa operazione ha richiesto il recupero degli elementi artistici rilevanti dell’edicola. Sono seguite le opere di risanamento conservativo nei casellari n. 1 e n. 2 e ristrutturazione del casellario n. 4.

È stata migliorata la visuale di ingresso del cimitero di Casale eliminando la siepe posta all’entrata, malata e ormai secca, rendendo più gradevole ai visitatori la vista sulle tombe storiche casalesi del campo monumentale. È stato installato un totem informativo presso il Cimitero di Casale e sin dal 2018, nell’ambito delle attività per la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche all’interno dei cimiteri, il casellario n. 3 è stato dotato di una rampa di accesso per le persone con disabilità motorie, che permette di accedere agevolmente al piano rialzato del casellario stesso presso i casellari n. 1 e n. 8 sono stati installati due ascensori per accedere ai piani interrati;

A partire dal 2014, inoltre, sono state messe in atto varie opere per la riqualificazione estetica e funzionale del cimitero di Casale Popolo. È stata realizzata la pavimentazione in autobloccanti di tre vialetti e si è operata la riqualificazione delle aree verdi mediante l’abbattimento degli enormi e pericolosi abeti al fine di garantire la sicurezza dei visitatori.

Anche a San Germano il camminamento centrale del Cimitero in autobloccanti sostituisce la ghiaia che rendeva particolarmente difficile, alle persone con disabilità, raggiungere i casellari; è stato quindi asfaltato il vialetto laterale, mentre nella frazione di Santa Maria del Tempio è stata realizzata la pavimentazione in autobloccanti di parte dei vialetti interni e presso il cimitero di Roncaglia si è provveduto a realizzare una rampa in autobloccanti che permette di raggiungere i casellari.

I progetti futuri

Nel corso del 2022, compatibilmente con le ridotte risorse disponibili, Amc prevede di proporre al Comune un’importante operazione di ristrutturazione della palazzina di ingresso del cimitero di Casale. Si interverrà sulle due facciate del fabbricato che saranno oggetto di ripristino dell’intonaco ammalorato, con ritinteggiatura e sostituzione di persiane e serramenti, previa autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali.

«È necessario un rinnovamento totale, sia funzionale che estetico, dei locali interni da adibire a ufficio per gli utenti, locale per il personale, spogliatoio e bagno che versano in condizioni poco decorose e al limite della praticabilità. Sarà inoltre adeguato anche l’ultimo wc ad uso del pubblico in modo da renderlo fruibile anche a persone con disabilità motorie» fanno sapere da Amc.

Nonostante siano in numero ridotto, i dipendenti nel 2021 (finora) hanno svolto 350 funerali, 53 estumulazioni mentre nel corso del prossimo anno è prevista l’esecuzione di circa 80 esumazioni, per poter liberare i campi comuni in ragione dell’alta richiesta da parte dei cittadini. Amc ha partecipato attivamente anche alla costruzione del famedio in onore degli internati militari italiani del Monferrato, occupandosi di realizzare le opere strutturali