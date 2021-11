Novipiù adesso vola. A Trapani arriva il poker

TRAPANI - La Novipiù sbanca Trapani d’autorità (67-84), centra la quarta vittoria consecutiva e si candida come rivelazione nella parte alta della classifica. Una partita che Casale chiude in anticipo con un secondo tempo dominato. Mvp Niccolò Martinoni, autore di una prova da 21 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

La partita

Casale esce bene dai blocchi e prende il comando delle operazioni sfruttando anche le difficoltà di Trapani che oltre alle assenze di Massone e Tomasini perde alla vigilia anche il playmaker Palermo. Parente lancia in quintetto Basciano ma è Casale a partire meglio grazie ad un Leggio (3/3 da tre) in versione Piacenza per il 9-17 al 6’. Negli ultimi 4’ Trapani rientra con Childs e al primo stop punteggio sul 19-21. Equilibrio totale nella seconda frazione. Valentini rimette in campo Formenti e Martinoni (12 punti) guida l’attacco della Novipiù (negativo l’impatto di Okeke) al 34-34 dell’intervallo lungo con Trapani che sparacchia dall’arco (1/13).

Strappo nella terza frazione. Casale stringe in difesa e segna con buona continuità. Ne viene fuori un break di 10-2 (dal 52-52 al 54-62) che crea la prima separazione e porta al +11 Casale (che segna 33 punti nel periodo) al 30’ sul 56-67. Unico neo della frazione il colpo al viso che costringe Okeke ad uscire dal campo. L’ultimo periodo è una passerella di Casale che allunga possesso dopo possesso fino al +20 del 37’ (62-82) e chiude su un comodo 67-84.



Il tema

Era una verifica per la Jbm dopo tre vittorie in fila e su un campo dove storicamente Casale ha sempre raccolto poco. Esame superato alla grande dalla squadra di Andrea Valentini che approfitta della assenze di Trapani e adesso sogna in grande. Col rientro dall’infortunio di Matteo Formenti, la Jbm ha deciso di rilasciare Lazar Trunic, il giovane esterno che era arrivato proprio per sostituire Formenti.

Le voci

L’analisi di coach Andrea Valentini: “Complimenti alla squadra per come sono tornati in campo nell'intervallo. Siamo riusciti a produrre una buona intensità difensiva nella ripresa. Abbiamo giocato una pallacanestro più fluida in attacco partendo dalla difesa e siamo riusciti a tenere Trapani a basso punteggio. Abbiamo alzato il livello difensivo e Trapani non è riuscita a starci dietro. Siamo in crescita dal punto di vista fisico e si è visto”.



I numeri

Finale: 67-84

Parziali: 19-21, 34-34, 56-67.

Quintetti: Trapani con Basciano, Wiggs, Mollura, Guaiana, Childs. Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni.

Punti: Wiggs 19 (Trapani), Martinoni 21 (Casale)

Rimbalzi: Childs 12 (Trapani), Martinoni 9 (Casale)

Assist: Romeo (Trapani), Martinoni e Pepper 5 (Casale)

Mvp: Martinoni (Casale)