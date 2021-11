Va in pensione il 'Maresciallo' Antonio Caputo

OCCIMIANO - Finisce un'epoca. Sabato si è celebrato il pensionamento del luogotenente dei Carabinieri Antonio Caputo, storico comandante della stazione di Occimiano. A festeggiare il 'Maresciallo', una delle figure iconiche dell'Arma nel territorio monferrino (per 32 anni Caputo è stato impegnato sul territorio) sono stati alcuni degli amministratori che in questi anni si sono susseguiti alla guida dei Comuni di Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello e Terruggia, le delegazioni del gruppo Alpini e Protezione Civile e dei Carabinieri in congedo.

Una bella festa con l'intervento delle autorità militari e civili, un momento musicale e un rinfresco finale.