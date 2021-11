Al via venerdì la mostra di Innsbruck con protagonisti i lumi casalesi

INNSBRUCK (AUSTRIA9 - Si avvicina la festa di Chanukkah (dal 28 novembre al 5 dicembre) e prendono il via questa settimana anche le tante attività che coinvolgono la Comunità Ebraica di Casale. La prima è quella che ha portato ad Innsbruck le Lampade del Museo dei Lumi (chanukkiot) custodite dalla Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale.

Le 32 opere sono già arrivate alla sede espositiva del Tiroler LandesMuseen. Il programma dell’inaugurazione, prevista per il 25 novembre, vede alle 16.30 l’accensione di un lume alla Sinagoga di Innsbruck (che ospita una Chanukkia d’argento omaggio dell’emerito vescovo cattolico Reinhold Stecher per la recente ricostruzione del tempio, dopo la distruzione nel 1938); alle ore 18.15 il taglio del nastro della mostra dedicata alle lampade casalesi al Ferdinandeum. Infine, alle ore 19.15 al Volkskunstmuseum, l’inaugurazione della mostra ‘Il tempo dei presepi. Die Weihnachtskrippe in Tirol und Genua’ progettata per dare continuità ad un’esposizione museale legata a tutte le prossime feste.

L’entrata in lockdown dell’Austria ha complicato un po’ il programma, costringendo il museo a contingentare strettamente il numero di visitatori per ogni sala. Per questo motivo si sta pensando in queste ore a un’inaugurazione in streaming. Una soluzione che avrebbe anche il vantaggio di consentire ai casalesi di poter essere presenti anche solo virtualmente. A Innsbruck, in rappresentanza della prevista delegazione da Casale, sarà comunque presente Daria Carmi, young Curator del Museo dei Lumi. Proprio in quest’ottica è consigliabile seguire i social e la pagina ufficiale della Comunità Ebraica di Casale per essere aggiornati ed eventualmente seguire la cerimonia.

Gli autori

Gli autori delle lampade esposte a Innsbruck sono Elio Carmi, Antonio Recalcati, Aldo Mondino, Arman, Georges Jeanclos, Guy De Rougemont, Roberto Barni, Roland Topor, Marco Porta, Johanan Vitta, Mimmo Paladino, Stefano Della Porta, Marco Lodola, Jessica Rosalind Carrol, Silla Ferradini, Giosetta Fioroni, Tiziana Fusari, Franco Gervasio, Alì Hassoun, Paul Renner, David Gerstein, Arnaldo Pomodoro, Roger Selden, Marco Zanuso Jr, Giorgio Laveri, David Palterer, Gianluigi Colin, Aurelio Amendola, Dario Canova, Gabriele Levy, Elena Caterina Doria, Fabrizio Prevedello. La mostra sarà aperta al pubblico dal 26 novembre 2021 al 27 febbraio 2022. Per informazioni e orari di apertura è possibile visitare il sito dell'evento.

Gli altri appuntamenti

Non è tutto. Per la festa di Chanukkah la Comunità Ebraica monferrina e le sue opere saranno protagonisti anche a Bologna con la Chanukkia realizzata da Lele Luzzati. Il 5 dicembre inoltre sono previste numerose attività proprio in vicolo Salomone Olper.