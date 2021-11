Le card tricolori per combattere lo spreco alimentare a Casale

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato aderisce a iCareFood, servizio promosso dall’Associazione UnMondoInedito Aps che si propone di ridurre lo spreco alimentare in fase di vendita, soprattutto quello relativo a prodotti freschi, migliorare l’assistenza alle persone svantaggiate e valorizzare le attività economiche del territorio.

«Nell’Unione Europea si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, vale a dire 180 kg a persona» spiegano dall'associazione.

Il Servizio iCareFood prevede tre distinte card buoni sconto, verdi, bianche e rosse, proprio come il tricolore italiano.

La Card Bianca Buono Sconto è la card nominativa che, nei negozi aderenti, dà diritto a sconti a tutti i cittadini negli acquisti di cibo, anche per gli animali domestici, al fine di avviare un percorso di educazione ad un nuovo stile di vita solidale ed eco-sostenibile. La card è acquistabile solo sul sito www.icarefood.it al costo di € 5.00.

La Card Rossa Buono Sconto è una gift card nominativa che si può regalare al costo di € 10.00.

Gli sconti applicati sono a discrezione delle attività convenzionate (dal 5% al 30%) e riguardano un paniere di prodotti selezionati dall'esercente ed eventualmente subordinati all'utilizzo delle card in determinate fasce orarie.

Per un discorso eco-sostenibile le card sono digitali e l’utente può salvarle all’interno delle foto del proprio telefono o accedere nella propria area personale per mostrarle prima del pagamento.

Con le card buoni sconto di iCareFood è possibile risparmiare sull’acquisto di prodotti ancora buoni, ma che nel giro di poco dovrebbero essere smaltiti per legge, come ad esempio uova, pane, frutta , verdura, pesce, carne, alimenti vicini alla scadenza o con difetti di imballaggio.

Tutti possono trarne dei vantaggi: il cittadino perché risparmia, l’esercente perché incassa denaro invece di avere un invenduto e il Comune perché sostiene le attività del suo territorio.

«Non vogliamo - dicono i giovani associati di UnMondoInedito - che questo Servizio venga scartato come i cibi a cui volevamo dare una seconda possibilità. Perché questo Servizio non rimanga sulla carta, invitiamo le Attività alimentari e dei negozi di cibo per animali ad iscriversi. A differenza di altri Servizi, iCareFood è un Servizio made in Italy, è gratis, permette di diminuire il loro invenduto, aumentare i loro guadagni, avere nuovi clienti, costruire una grande rete e vincere lo spreco alimentare! Gli esercenti possono usare il Portale iCareFood a loro piacimento per attirare nuova clientela! Con iCareFood potranno scegliere quali e quanti prodotti scontare ogni giorno sui loro panieri virtuali e decidere i giorni e le fasce orarie in cui associarli alle card buoni sconto con cui i loro clienti possono acquistare gli invenduti che il giorno dopo non potrebbero più proporre. Gli esercenti possono innescare la loro creatività! Più attività aderiscono, più vantaggi ogni giorno per tutti! Invitiamo inoltre i cittadini casalesi che hanno a cuore il loro Territorio in un’ottica eco-sostenibile a dare notizia del Servizio iCareFood per contribuire alla riduzione dello spreco di cibo e sostenere le attività alimentari diventando promotori di questo Servizio, anche ai negozi e ai bar che frequenti abitualmente per avere un vantaggio entrambi. Il nostro desiderio è che le attività casalesi aderiscano subito così la card rossa potrà anche diventare un piccolo regalo a favore dell’ambiente in occasione del periodo natalizio».

«Quando i giovani di UnMondoInedito ci hanno proposto il progetto – hanno ricordato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli – abbiamo subito capito la validità, l’innovazione e l’importanza dell’idea. Con iCareFood, infatti, si possono aiutare contemporaneamente più soggetti, a partire da chi, più di tutti, ha sofferto nell’ultimo anno e mezzo: le fasce più deboli della popolazione e il commercio. Invitiamo quindi le attività alimentari ad aderire numerose, affinché si generi un circolo virtuoso a Casale Monferrato e nel nostro territorio».

Per saperne di più c'è il sito www.icarefood.it.