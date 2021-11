La Jbm da Energica: i giocatori in visita all'azienda

CASALE - Questa mattina era numeroso il gruppo che ha accolto i giocatori della Novipiù J Basket Monferrato in visita presso la sede di Energica, sponsor della squadra per la stagione 21-22. In rappresentanza dell'azienda diversi dipendenti, oltre alla responsabile del settore amministrativo Gabriella Cressano e al presidente Paolo Secco.

Il team monferrino ne ha approfittato per celebrare la partnership regalando ai rappresentanti pallone e maglietta della squadra. «Siamo due realtà che da tempo collaborano e che hanno deciso finalmente di fare un passo avanti - ha dichiarato Secco - perché sposiamo e condividiamo valori importanti come l’etica e il rispetto». A rispondere è stato Savino Vurchio, amministratore delegato di Jbm: «La volontà è quella di crescere ancora e insieme. Abbiamo il dovere di restituire qualcosa al nostro territorio».