È stata la monferrina Giulia Musso ad aggiudicarsi il Sistur 2021

CASALE - È andato alla monferrina Giulia Musso il premio Sistur 2021, promosso dalla Società Italiana di Scienze del Turismo, che valorizza le due migliori tesi (triennale e magistrale) che si sono distinte per l'innovazione e la rilevanza della ricerca nel settore turistico. Giulia si è aggiudicata un premio da 1000 euro per la sua tesi magistrale - conseguita a Firenze nel corso Design of Sustainable Tourism Systems - che approfondiva il rapporto che intercorre tra il turismo naturalistico e il benessere psicofisico. Nel 2016 si era diplomata con lode all'Istituto Leardi proprio nel corso Turismo.

«Ho cercato di indagare come trovare il valore oltre il quale la presenza di strutture ricettive e di servizi non è più di beneficio alla destinazione turistica ed ai turisti in generale a causa della pressione ambientale e del deturpamento paesaggistico - ha spiegato - Ho applicato questo modello a due aree collinari patrimonio Unesco, il Monferrato in Piemonte e la Val d'Orcia in Toscana, comprendendo le differenze strutturali dell'offerta turistica e proponendo delle soluzioni applicabili nei singoli casi specifici».