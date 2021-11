La panchina rossa al consultorio di Casale: «25 novembre tutti i giorni»

CASALE - «È la prima panchina rossa che inauguro, mi auguro non sia l'ultima». Con queste parole l'assessore alle pari opportunità del Comune di Casale Daniela Sapio ha tagliato il nastro, questa mattina, alla panchina installata all'interno del cortile del consultorio famigliare di piazza San Domenico, un'iniziativa voluta di concerto con l'Asl e il centro antiviolenza Me.dea.

Presente anche una nutrita delegazione del mondo della scuola, dell'istituto Lanza, che a fine evento, prima di un brindisi offerto a base di cioccolata calda, ha letto brani dal libro 'Assenti senza giustificazione' di Rosario Esposito La Rossa, vincitore a Casale del premio Ambientalista dell'Anno 2020. Nelle letture tre storie vere di femminicidi, testimonianze di violenze che, purtroppo, sono all'ordine del giorno in Italia.

«La sensibilizzazione si fa tutti i giorni, partendo proprio dalla scuola» ha commentato la Sapio. A prendere la parola anche Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea: «Per noi il 25 novembre è tutto l'anno. La stragrande maggioranza delle violenze avviene tra le mura domestiche. Solo nel 2021 ci sono già stati 109 femminicidi in Italia. Per fare cultura è importante partire dalla parte più giovane della società, ed è importante sapere che una situazione di violenza si affronta insieme».

A parlare anche il personale dell'Asl. Così Claudia Agatone, coordinatrice dei consultori: «Questa panchina, collocata proprio qui, è un simbolo ma c'è ancora molto da fare». In conclusione, per il consultorio di Casale, la rappresentante Michela Angelino ha ripercorso le tappe che hanno portato alla realizzazione dell'opera, una gara di solidarietà in cui tutti hanno risposto 'presente' senza indugio.