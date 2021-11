Accusato di maltrattare la moglie da oltre 20 anni: denunciato 57enne

BALZOLA - I maltrattamenti nei confronti della moglie, insulti e violenze anche fisiche, sarebbero iniziati nel 1998 e sarebbero proseguiti fino allo scorso ottobre, quando l'avrebbe colpita al volto causandole lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

Per questo motivo i carabinieri di Balzola, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 57enne marocchino.

In seguito alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria sono state attivate le procedure del “Codice Rosso”.