Minazzi 2021: il calendario di tutti gli eventi per la 'settimana della virtù civica'

CASALE - Appuntamento domani, 27 novembre, con l'anteprima per il Festival della Virtù Civica, che casale ospiterà dall'1 al 4 dicembre in occasione della cerimonia di premiazione per il riconoscimento nazionale 'Ambientalista dell'Anno', intitolato all'attivista casalese Luisa Minazzi. Sarà una camminata, organizzata dalla Confraternita degli Stolti, ad aprire le danze. Il ritrovo alle 14. Lo scopo, oltre a quello di vivere un'esperienza nella natura, sarà la raccolta di rifiuti.

Un evento che però anticipa solo il fitto calendario di attività del festival. Mercoledì 1 dicembre sarà una giornata dedicata per intero alla biodiversità: si comincia alle 10 con un incontro riservato agli studenti del Sobrero su 'La magia della natura in città. Presentazione progetto Vivere il Po'. Faranno da relatori Simona Bonelli dell'Università di Torino e Marco Cucco dell'Università del Piemonte Orientale. Seguirà nel pomeriggio l'appuntamento aperto al pubblico nella sede delle Aree protette del Po piemontese con gli stessi relatori insieme ad Elsa Merlino, attivista ambientale di Povoletto (Ud) e finalista al Premio Luisa Minazzi 2021. Concluderà la giornata l’inaugurazione della mostra 'I folletti del crepuscolo' sulla vita dei pipistrelli, che resterà il 2 e 3 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Si riprende giovedì con, entrambi alle 10, il laboratorio 'Un Po di musica' e, presso l’aula magna del Leardi, la proiezione del documentario 'Logos Zanzotto', preceduta da un incontro con Denis Brotto, regista del film. L'evento è dedicato ai soli studenti, ma sarà replicato alle 17.30 presso la sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese a Lungo Po. Si chiude il sipario su questa giornata alle 21 con l'evento dedicato alla legalità ambientale al castello. Parteciperanno anche gli otto finalisti del premio Minazzi (sotto la gallery per scoprire chi sono).

La giornata di venerdì sarà interamente dedicata ai finalisti, con incontri per gli studenti presso gli istituti superiori casalesi. Il pomeriggio ci si sposta al castello alle 16.30 per la cerimonia di premiazione (per cui è ancora aperta la votazione online). Il festival però si concluderà sabato 4 dicembre: alle 10 al Leardi è atteso l'incontro con Grammenos Mastrojeni, docente di Ambiente e Geostrategia in diversi atenei che si dedica da oltre vent’anni al tema degli sconvolgimenti climatici. L'evento è aperto al pubblico - fino ad esaurimento posti e solo con green pass - e sarà anche trasmesso in streaming sui canali del festival.