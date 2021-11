La rinaturazione della Baraccone: un nuovo polmone verde a Casale

CASALE - Fare impresa (con profitto) e, al contempo, far bene all’ambiente. Un connubio che pare impossibile parlando di un’azienda conosciuta in tutto il Nord-Ovest per l’attività nel settore estrattivo ma che invece è realtà. Il Gruppo Allara ha presentato il suo primo ‘Rapporto ambientale e sociale’ e ampio risalto, nella narrazione, è dato a quanto si sta ultimando in località Baraccone, a Casale, a pochi passi dal canile e dal fiume Po. Si tratta di un’opera di rinaturazione e recupero ecologico intrapresa vent'anni fa e ora quasi ultimata: nella primavera del 2023 l'area, di 90 ettari, sarà restituita alla collettività. Già oggi lo spettacolo è mozzafiato tra acqua, alberi e tantissimi uccelli che hanno scelto la zona come luogo per nidificare, fare sosta o svernare.

Ne parlano Dario Zocco, da poche settimane ex direttore del Parco del Po, e Giuseppe Balbo, titolare di Allara.