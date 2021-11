Casale ko al 90'

BORGOSESIA - Un passo indietro. Sempre sul podio, ma il Casale che cade a Borgosesia perde contatto dal Novara che rifila un poker al Saluzzo e si fa scavalcare da Hsl Derthona, vittoriosa a Lavagna.

Un risultato che punisce i nerostellati, in vantaggio dopo 15' con Candido, di nuovo titolare dal 1' in una formazione ancora senza Silvestri in difesa e con Ricciardo in partenza.

I padroni di casa pareggiano al 41', con Omoregbe, il giovanissimo talento, classe 2003, che la società ha già ceduto al Milan, trasferimento a gennaio, un elemento che, alla vigilia, Marco Sesia aveva dichiarato di temere molto.

Il Casale attacca nella ripresa, con insistenza, ma la porta avversaria sembra stregata, per due volte le conclusioni di Forte si stampano sul palo e sulla traversa. E al 45', con la gara ormai ai titoli di coda, è invece il Borgosesia a trovare la rete, con Marra, che capitalizza al massimo una gara in cui gli ospiti, però, hanno esercitato una pressione offensiva superiore, ma restano a mani vuote e protesta per due rigori non concessi per interventi su Candido e Rossini.

BORGOSESIA - CASALE 2-1

Marcatori: pt 15' Candido, 41' Omoregbe; st 45' Marra

Casale: Paloschi, Mullici, Gianola, Casella, Gilli, Rossini, Perez, Continella, Giacchino, Forte, Candido. All.: Sesia