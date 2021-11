Anziana cade in cortile: i soccorsi in via Comello a Casale

CASALE - Un incidente domestico, la caduta di un'anziana signora nel cortile della propria abitazione, ha reso necessario l'intervento, alle 13 di oggi, dei Vigili del Fuoco, della Misericordia e della Polizia Locale in uno stabile di via Comello. La signora è stata trasportata dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Casale per accertamenti.