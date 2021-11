Valentini: “Bella partita. Bravi i ragazzi”

CASALE MONFERRATO - La Novipiù infila la quinta vittoria consecutiva battendo Treviglio in una volata emozionante. La soddisfazione del tecnico della Jbm Andrea Valentini: “È stata una partita molto bella credo anche per il pubblico. Confronto a viso aperto tra due squadre che hanno fatto ottime difese. Complimenti ai miei ragazzi per la vittoria e per quello che hanno fatto nell’ultimo mese”.