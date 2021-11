Entra nel vivo il Distretto Diffuso del Commercio nel 'Cuore del Monferrato'

MONCALVO (AT) - Il territorio del nuovo Distretto Diffuso del Commercio ‘Nel Cuore del Monferrato’ è una vasta area situata fra il Casalese (34 Comuni nella nostra zona) e il Nord-Astigiano sulla quale si estendono 62 comuni ricadenti nelle province di Alessandria e Asti e accomunati dal Monferrato. Nelle scorse settimane si è aperta una nuova era di collaborazione con lo scopo di valorizzare le risorse commerciali e turistiche interne superando i confini amministrativi delle singole realtà.

Grazie all’arrivo dei fondi dalla Regione il distretto agirà in questi mesi su svariati fronti: la formazione, la programmazione e la comunicazione finalizzata ad accrescere la conoscenza delle potenzialità locali e dell’importanza del Distretto del Commercio. Per quanto riguarda la formazione le attività si avvalgono di Ascom Confcommercio di Asti che, in qualità di partner stabile del distretto, ha avviato già da ottobre un calendario di appuntamenti dedicati a soggetti interessati dei partenariati dei Distretti, commercianti, artigiani, uffici comunali, amministratori locali e futuri manager.

La formazione

Le tematiche affrontate spaziano dalle tecniche di vendita e di fidelizzazione, alla realizzazione di allestimenti accattivanti, la vetrinistica, l’utilizzo di internet e dei social come strumento di sviluppo e le opportunità di mercato e finanziarie a cura del docente Corrado Attisani.

Parallelamente è stato concluso anche il corso per la preparazione di futuri manager di distretto che si è avvalso della professionalità di docenti del Politecnico di Milano affrontando diversi focus. Diversi professionisti residenti sul territorio del distretto hanno portato a termine il corso da manager di distretto e sono ora pronti ad affiancarsi al professionista Giovanni Fontana per comprendere cosa comporti fattivamente dirigere le attività dei distretti.

I Comuni del Casalese coinvolti

Nel progetto sono coinvolti numerosi Comuni del Casalese. Moncalvo rappresenta il comune capofila del Distretto e nelle giornate del 15 e 16 novembre si sono tenuti gli incontri di consultazione con le amministrazioni comunali aderenti al Distretto. Per dare una più ampia disponibilità e un coinvolgimento concreto di tutte le aree del Distretto, gli altri incontri si sono tenuti sia a Moncalvo, che anche in diverse località: a Fubine e Ozzano per il versante casalese, a Cocconato e Portacomaro per il versante astigiano. Il prossimo incontro con i rappresentanti dei 62 comuni è previsto il 13 dicembre presso il Teatro Civico di Moncalvo.

I paesi del Monferrato Casalese: