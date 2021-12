A Casale il Natale si illumina sabato 4 in piazza Mazzini

CASALE - A Casale gli eventi natalizi verranno inaugurati ufficialmente sabato 4 dicembre alle 18 con l’accensione delle luminarie in piazza Mazzini. Ad accompagnare l’atteso momento, la magia comica proposta da Magic Endor e Fabio Fazi alle ore 17.30 e il concerto di musica popolare ‘S’nbel po’ alle ore 18.15.

Il fitto calendario natalizio prevede poi una serie di appuntamenti per tutte le età, a partire dalla pista di ghiaccio, che anche quest’anno è stata allestita in piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale.

Al Castello le mostre e non solo

Il Castello del Monferrato, invece, sarà protagonista di mostre, incontri e manifestazioni. Fino al 12 dicembre sarà visitabile la collettiva d’arte ‘Mosaico’ del Circolo culturale Ravasenga, mentre dal 4 dicembre sono in programma diverse esposizioni dedicate al Natale e non solo, come quella dedicata al centenario delle mitiche Moto Guzzi (fino al 19 dicembre) o i percorsi espositivi di Matteo Dossola (fino al 30 gennaio), di Jorrit Tornquist con Claudio Rotta Loria (fino al 30 gennaio) e della Mail Art (fino al 9 gennaio). Dall’8 al 19 dicembre, infine, il Centro Doc Paolo Desana proporrà i presepi nei ceppi di vite.

Le esposizioni saranno visitabili il sabato e la domenica (esclusi 25, 26 dicembre e 1° gennaio) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. La mostra dedicata alla Moto Gozzi, invece, festivi e prefestivi dalle ore 10 alle ore 19 e feriali dalle ore 15 alle ore 18. Sempre al Castello, sabato 4 alle ore 16 ultimo appuntamento con il Monferrato Classic Festival nell’ex Cappella.

Teatro, biblioteca e museo

Il grande gospel sarà invece protagonista nella serata di martedì 7 dicembre, quando il Sunshine Gospel Choir si esibirà dalle 21 al Teatro Municipale e sabato 11 e domenica 12 sarà possibile scoprire monumenti e musei grazie a Casale Città Aperta.

Venerdì 10 alle 21 e venerdì 17 alle 18 spazio alle presentazioni librarie del ciclo ‘Quarta di Copertina’ al Castello con Alessandra Villasco Damiani (Tulipani a colazione, Sperling & Kupfer) e con Maria Cicconetti e Gino Torchio (Mani che curano, Stefano Termanini Editore), mentre i Concerti Natalizi del Museo Civico, a cura della Monferrato Classic Orchestra, sono in programma per domenica 26 dicembre e giovedì 6 gennaio nella splendida cornice del Salone Vitoli (via Cavour, 5).

Durante tutte le festività saranno da non perdere anche gli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati con eventi e laboratori per i bambini di ogni età.

La Biblioteca Civica Giovanni Canna, infine, proporrà tre conferenze dedicate a Dante e il cinema con Simone Spoladori: dopo l’incontro del 1° dicembre, gli ultimi due sono in programma alle ore 18 del 10 e del 15 dicembre. Tutte le novità e le informazioni sui singoli eventi si possono trovare alla pagina web del sito del Comune.