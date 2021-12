Saldì, Sgarbi, la capra e Fedez: l'incursione a Milano

MILANO - Incursione milanese per l'artista monferrino Giovanni Saldì. L'istrionico performer martedì scorso era al teatro Franco Parenti, in occasione della lectio magistralis di Vittorio Sgarbi 'Raffaello: un dio mortale', preludio del nuovo libro del celebre critico, in uscita in questi giorni.

Saldì ha mostrato a Sgarbi l'ultima opera dell'artista John Sale, che raffigura il critico con una capra al guinzaglio. Il titolo è 'Sgarbi spiega Raffaello a Fedez'. In cambio ha ricevuto gli apprezzamenti di Vittorio che lo ha definito scherzosamente «Complice» e di Elisabetta Sgarbi, editrice e regista, sorella di Vittorio.

La performance ha raccolto consensi e curiosità da tutti i presenti. A pochi metri dal Duomo di Milano, intanto, Saldì segnala la presenza di un'altra opera di street art dell'artista John Sale, il 'Lancia capra'.