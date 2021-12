Duc di Casale: c'è la firma al protocollo d'intesa

CASALE - Ufficialmente sottoscritto il protocollo d'intesa del 'Distretto Urbano del Commercio' (Duc) di Casale Monferrato.

A siglarlo nei giorni scorsi i rappresentanti dei soggetti presentatori, il sindaco Federico Riboldi, il direttore provinciale Alice Pedrazzi per la Confcommercio e il segretario provinciale Manuela Ulandi per la Confesercenti, alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche Giovanni Battista Filiberti, del vicedirettore Confcommercio provinciale Mauro Pigazzi, del responsabile di zona Confcommercio Oscar Rinaldo e della presidente di Confesercenti Casale Laura Mara.

La firma del Protocollo di Intesa è stato l’atto formale che ha dato il via alle azioni ed alle attività che il Distretto porterà avanti nel prossimo triennio, in base al programma strategico che è parte integrante del Protocollo stesso e che è stato inviato alla Regione Piemonte, che ha riconosciuto il Duc di Casale tra i primi 25 costituiti su tutto il territorio piemontese.

Il Duc di Casale Monferrato si chiamerà 'Cuore Urbano di Qualità', nome che è stato condiviso anche in occasione degli incontri con i partner e durante l’incontro pubblico con la comunità.

Cosa sono i Duc

I distretti urbani del commercio nascono in Piemonte grazie ad una DGR di dicembre 2020 e a un successivo bando per finanziare i migliori progetti di diversi comuni piemontesi; il progetto di Casale Monferrato si è classificato in ventesima posizione, su 76 domande presentate, nella graduatoria regionale.

Oltre ai soggetti promotori Comune di Casale Monferrato, Confcommercio provinciale e Confesercenti provinciale, si aggiungeranno altri partner di secondo livello già nelle prossime settimane.

È stato costruito un sito web www.cuoreurbanodiqualita.it che sarà online a partire da domani, venerdì 3 dicembre 2021.