Zanzare: dal 2023 la lotta integrata avrà una programmazione triennale

CASALE - «Finalmente è stato raggiunto un grande risultato per tutto il territorio»: è cosi che il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Casale - con delega alla lotta integrata alle zanzare - Alberto Drera ha annunciato l'inserimento della programmazione triennale del progetto di lotta alle zanzare nel prossimo bilancio triennale di previsione della Regione Piemonte. E quindi a partire dal 2023 la strategia non verrà più solamente stilata su base annuale come è accaduto finora, e accadrà ancora un'ultima volta nel progetto del prossimo anno.

«Come ho sempre ribadito - continua Drera - questo è il primo passo per migliorare la normativa regionale in materia e consentirà di avere una migliore programmazione degli interventi e una resa sicuramente più efficace degli stessi. Questo è un risultato importante perché era da anni che la programmazione veniva fatta annualmente andando incontro alle incertezze sulle tempistiche dell’erogazione dei fondi e conseguentemente degli interventi.

Ringrazio Ipla perché ha sempre lavorato nel migliore dei modi e continuerà a farlo ancora di più con questa modifica che gli consentirà di operare con maggiore efficacia e ringrazio la Regione che, una volta sollecitata insistentemente, ha lavorato duramente per consentire al nostro territorio di avere una normativa migliore. La programmazione triennale permetterà di sanare le problematiche presenti e dare nuova linfa al progetto, che è fondamentale per il rilancio di tutto il

Monferrato».

Dal leader del Carroccio a Palazzo San Giorgio arriva poi un monito: «Al netto di questa conquista da parte del territorio credo che in questo anno di transizione più Comuni possibili debbano partecipare al progetto, così da tenere unito il territorio, lavorando in un'unica direzione per cercare di migliorare le problematiche legate alle zanzare, che penalizzano gravemente il settore turistico monferrino ma anche la qualità di vita dei cittadini. Un territorio unito e coeso con un obiettivo comune ha sicuramente più forza contrattuale nei confronti degli altri enti e anche per questo motivo siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo strategico per tutto il Monferrato».

Quindi una serie di ringraziamenti: «Ringrazio i Sindaci che in questi anni hanno creduto nel progetto e hanno consentito che lo stesso continuasse ad essere operativo. In questo momento storico importante, in cui abbiamo raggiunto un

risultato fondamentale, è necessario continuare a sostenere lo stesso con forza, in modo tale che questa vittoria territoriale sia solo la prima di tante altre su questo tema.

Grazie al supporto dei tecnici di Ipla continuerò a cercare di migliorare progressivamente il progetto tramite alcune sperimentazioni, riuscendo così a comprendere il metodo migliore per ridurre le problematiche derivanti dalle zanzare. Dialogando con loro ci sono alcune ipotesi in campo che potrebbero essere funzionali, occorre vagliarle, testarle su piccola scala e una volta valutato l’impatto riproporle su larga scala. Tramite l’aiuto di tutti sono convinto che il nostro territorio riuscirà ad ottenere grandi risultati».