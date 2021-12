Si balla e si canta al Leardi per l’inclusione nello sport

CASALE – Oggi, in occasione della ‘Giornata mondiale della disabilità’, decine di studenti dell’istituto superiore Leardi di Casale sono scesi in cortile per un momento collettivo di sensibilizzazione sulla partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva nelle attività sportive. L’iniziativa, promossa in tutt’Italia da Special Olympics Games, e coordinata dalla professoressa Irene Caruso, è stata una coreografia in musica sulle note di Live is Life degli Opus, suonata dal vivo dagli alunni del Soliva con voce solista di Piercesare Fagioli.