Casale, in attacco c'è Gatto

CASALE - L'operazione era già ben avviata (anticipata sul Piccolo in edicola venerdì) e, adesso, è ufficiale: il Casale inserisce in attacco Alessandro Gatto, classe 1994, che ha iniziato la stagione, la sua prima in D, al Trapani, 2 presenze e due reti in campionato.

Gatto, punta esterna, è cresciuto nel vivaio del Lecce (è originario di Taranto), poi nelle giovanili di Verona e Modena. In Lega Pro ha vestito le maglie di Pordenone, Sudtirol, Cavese, Monopoli, Catania, Juve Stabia, e pure 19 presenze in B alla Salernitana.

Gatto è subito a disposizione per il turno infrasettimanale dell'8 dicembre a Imperia. E' la seconda operazione in entra dopo quella di D'Ancora a centrocampo.