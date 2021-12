Il Leardi apre le porte ai futuri studenti

CASALE - Si è svolta venerdì 3 dicembre la prima serata d'orientamento 'Il Leardi incontra le famiglie', dedicata ai genitori degli studenti della secondaria di primo grado che si accingono a scegliere il percorso di scuola superiore. Per questioni di sicurezza sanitaria, questo primo incontro si è svolto online con un tour virtuale dell'Istituto e in particolare dei laboratori dei diversi indirizzi.

I prossimi open day per il plesso Leardi si terranno invece in presenza, sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle 15 alle 18. Seguiranno gli incontri di gennaio (sabato 15 e domenica 16), sempre al medesimo orario. Saranno obbligatorie le prenotazioni, direttamente dal sito internet d’Istituto, smistate su 4 turni da 45 minuti l'uno per un massimo di 6 famiglie per ogni indirizzo. Per quanto riguarda il Luparia invece le porte saranno aperte, secondo le medesime modalità, domenica 12 dicembre e 16 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.