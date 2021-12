Trovata morta in casa: da settembre di lei non si avevano più notizie

MIRABELLO MONFERRATO - E' morta in casa probabilmente da molto tempo, ma il suo cadavere è stato trovato solo questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il medico legale e la Scientifica del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

Il decesso di Liliana Zemide, aveva 86 anni e abitava in località San Desiderio, sarebbe avvenuto per cause naturali.

I militari stanno ricostruendo il vissuto dell'anziana che, a quanto sembra, aveva deciso di condurre la sua vita in solitudine, in una casa senza luce e riscaldamento. Sembra avesse rifiutato anche tutti i tentativi di aiuto messi in atto da Comune e Servizi sociali.

Di lei non si sapeva più nulla dallo scorso settembre. Fino a questa mattina quando l'ex genero si è recato in quella abitazione trovando l'86enne ormai priva di vita e in avanzato stato di decomposizione.

Sembra che la porta della casa fosse socchiusa, un particolare che fa pensare che all'interno siano entrati anche animali selvatici.