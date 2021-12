Guglielmo VIII e il convento di San Bartolomeo: venerdì la conferenza di Antonella Perin

CASALE - Venerdì 10 alle 18, presso la sala Cavalla del Seminario Vescovile si terrà la conferenza 'Morum et edificiorum renovatio: Guglielmo VIII e il convento di San Bartolomeo a Casale', con ospite Antonella Perin e organizzata dalla Diocesi di Casale. Il cenacolo agostiniano di San Bartolomeo costituisce un brano importante della trasformazione di Casale in città capitale e sede della diocesi sotto il marchesato di Guglielmo VIII.

Novità documentarie mettono in luce il diretto patrocinio marchionale e collocano in un contesto di cultura lombarda le maestranze e i tecnici che hanno lavorato al cantiere. Perin, presidente dell’Associazione casalese Arte e Storia, ha conseguito il dottorato di ricerca in 'Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali' e ha insegnato in vari corsi presso il Politecnico di Torino. I suoi interessi di ricerca vertono sulla storia dell'architettura dal XV al XVIII secolo; un nutrito gruppo di sue pubblicazioni riguarda la storia dell’edilizia e del mecenatismo a Casale e nel Monferrato.