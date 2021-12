Mostre, vetrine e... emozioni: il fitto calendario natalizio a Rosignano

ROSIGNANO - Per il periodo natalizio il Comune di Rosignano - con le associazioni locali - ha organizzato un calendario ricco di iniziative che farà perno sul motto 'Rosignano...emozioni in Monferrato!', a suo tempo coniato dall'amministrazione comunale e condiviso con le associazioni e le attività di accoglienza locali.

«Con questo slogan proponiamo alla cittadinanza e ai tanti turisti e visitatori che ci raggiungono anche in questi mesi invernali per godere delle inedite bellezze di un territorio straordinario - Patrimonio Unesco e da pochi mesi anche Bandiera Arancione del Touring Club Italiano - un variegato programma natalizio» spiega il sindaco Cesare Chiesa.

Tutte le iniziative sono un invito a percorrere e a visitare il territorio rosignanese in un'ottica e con uno sguardo particolarmente accattivante.

Mostre aperte al pubblico



Per tutto il periodo natalizio sono visitabili numerose mostre temporanee e permanenti, allestite presso il centro storico, visitabili con partenza nei fine settimana dall'Info Point turistico (in settimana per gruppi su prenotazione):

'L'Arte nascosta di Camillo Pagliano' - Mostra d'arte ed allestimento d'insieme dedicata al Pittore di Rosignano nel Centenario della nascita

'Icone': mostra di antiche e nuove preziose icone della tradizione russa e bizantina proposta da Renzo Rolando.

'C'era una volta....il Natale' - mostra di antiche immagini Augurali natalizie impreziosita da giocattoli d'epoca e straordinari ricami della Mail Art.

'Le sculture di Giorgio Cavallone' - esposizione di 13 sculture del noto Artista monferrino ambientate nel suggestivo spazio museale dell'Infernot Celoria

Le vetrine di Rosignano

La Vetrina dell'Artigianato Rosignanese , che ospita una piacevolissima esposizione della migliore produzione artigianale locale, ottime idee regalo per amici e parenti, nel periodo natalizio viene arricchita da una 'Mostra di Presepe Artigianali' provenienti da tutto il mondo; aperta nei fine settimana (in settimana per gruppi su prenotazione).

La Vetrina dei Vini Rosignanesi nel Monferrato degli Infernot, realizzata nelle cantine storiche di Casa Cassano, valorizza la storia delle eccellenze vitivinicole locali in uno spazio museale che rinnova la Storia del Vino sin dal medioevo, con il rimando alle Aziende Vitivinicole Rosignanesi per le degustazioni dei vini doc e docg; visitabile nei fine settimana con partenza dall'Info Point turistico (in settimana per gruppi su prenotazione).

I percorsi natalizi(8 dicembre - 6 gennaio)

'Camminando nel Presepe', una fantastica esperienza di 'viaggio d'Autore' all'aperto tra 80 pitture ed opere d'arte sul tema del Natale, che si snodano lungo le frazioni e le località di Colma, Roveto, Cappelletta e Garriano, illuminate di sera, che rendono l'intero territorio un Presepe inimitabile; a cura dell'Ass. Amis d'la Curma; visite libere, lungo il percorso tra le quattro località.

'Camminando nel Borgo, tra Infernot e Presepi', un itinerario alla scoperta dei suggestivi Infernot "Patrimonio Unesco" del centro storico, che accolgono al loro interno piccoli e grandi presepi, frutto dell'impegno e dell'ingegno degli studenti rosignanesi: una "scoperta" nella "scoperta"; visitabili nei fine settimana con partenza dall'Info Point turistico (in settimana per gruppi su prenotazione).

'Luci & Presepi' lungo il Percorso del Museo Contadino diffuso: tra le frazioni di San Martino e Stevani, sino a Berroni e Valmasia, e poi al Capoluogo alla scoperta dei Presepi e dei trogoli illuminati presso le postazioni all'aperto del 'Museo Contadino diffuso'; visite libere e mappa delle postazioni disponibile presso l'Info Point Turistico.

lungo il Percorso del Museo Contadino diffuso: tra le frazioni di San Martino e Stevani, sino a Berroni e Valmasia, e poi al Capoluogo alla scoperta dei Presepi e dei trogoli illuminati presso le postazioni all'aperto del 'Museo Contadino diffuso'; visite libere e mappa delle postazioni disponibile presso l'Info Point Turistico. Poi ancora 'Il Percorso Morbelliano' e 'Il Percorso del Trifulau': suggestioni e fantasie senza tempo, alla scoperta di panorami ed eco sistemi unici nella stagione invernale, immergendosi nell'Arte di Angelo Morbelli o presagendo il profumo indimenticabile del Tartufo bianco della Valle Ghenza... dépliant informativi disponibili presso l'Info Point Turistico.



Infine, al Santuario Madonna delle Grazie, mercoledì 22 dicembre una serata Natalizia di riflessione, musica e preghiere. Per informazioni e aggiornamenti: Info Point Turistico, piazza Sant'Antonio/via Bonelli, 377 169 3394, chiuso 25-26 dicembre e 1 gennaio; mail info@comune.rosignanomonferrato.al.it; pagina web del Comune; social Rosignano Monferrato Info Point.