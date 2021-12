Tre appuntamenti pre-natalizi per la beneficenza con il Cisom di Casale

CASALE - Iniziativa natalizia incentrata sulla solidarietà da parte del gruppo casalese del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - Cisom, il “braccio” operativo del Sovrano Militare Ordine di Malta (Smom), nato ai tempi delle Crociate e che ancora oggi porta avanti, in più di 120 paesi del mondo, progetti sanitari e di soccorso, oltreché attività di protezione civile.

Nella zona antistante il Teatro Municipale di Casale, il gruppo di volontari casalesi allestirà un banchetto all’interno della Postazione Medica Mobile (Pmm) dove sarà possibile, dietro un’offerta libera, ricevere fiori e piantine messe a disposizione da La Gattola di Leporati.

Un primo appuntamento, previsto per ieri, mercoledì 8 dicembre, è stato annullato per la fitta nevicata ma ne sono tuttavia stati calendarizzati altri tre nelle giornate del 12, 19 e 24 dicembre, dalle 9 alle 19.

Il ricavato della raccolta di offerte andrà, per metà, al finanziamento delle attività di volontariato del gruppo Cisom casalese e per l’altra metà a sostegno dell’organizzazione dell’Ordine di Malta in Sudafrica per il finanziamento delle attività caritative di aiuto ai malati di aids e malati covid di quella parte del mondo, con un accesso ancora ridotto alle vaccinazioni.

In tale modo i volontari casalesi mostrano la piena adesione ai valori melitensi sintetizzati nel motto “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, che significa alimentare, difendere e testimoniare la fede (tuitio fidei) e servire i poveri e gli ammalati (obsequium pauperum).

Per info e approfondimenti si può telefonare al numero 388 0980107 (anche via Whatsapp), scrivere all'indirizzo e-mail gruppo.casalemonferrato@cisom.org o passare dalla sede in Via Battaglieri 11, dietro la chiesa di Porta Milano.