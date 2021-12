Spazzamento strade sospeso a Casale. I divieti invece 'nì'

CASALE - Il Comune di Casale informa che, per non vanificare l'attività preventiva di spargimento sale sulle strade cittadine, in questi giorni di temperature particolarmente rigide è sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle vie.

Non si può dire lo stesso, almeno in via formale (anche se ragionando per buon senso si può presumere che non verranno emanate multe per chi non avrà spostato l'auto per un servizio che non viene svolto), per i corrispondenti divieti di sosta che necessiterebbero, per essere temporaneamente sospesi, di appositi provvedimenti di tipo amministrativo da parte dell'Ente.