Casale, niente derby con l'Asti

CASALE - Adesso le gare da recuperare, per il Casale, sono due.

Dopo lo stop, mercoledì, al 34' del primo tempo a Imperia per campo impraticabile (la gara proseguirà il 5 gennaio), neppure il derby con l'Asti, valido per la 16esima di andata, sarà disputato.

La società nerostellata ha chiesto, e ottenuto, di non giocare perché dal terreno del 'Palli' non è stata tolta la neve e, quindi, è impossibile che la gara abbia regolare svolgimento. E' l'unico incontro dei dieci in calendario che slitta a nuova data. Hsl Derthona gioca regolarmente con Sestri Levante, così come le altre otto sfide, anche in zone dove le precipitazioni sono state abbondanti.

La squadra si trasferirà in riviera, per lavorare per qualche giorno su campi in buone condizioni. Per vedere all'opera il Casale targato Modica bisognerà attendere domenica 19, in trasferta a Varese.