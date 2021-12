Occimiano, pronto riscatto: piegata Safa2000

ALESSANDRIA – Pronto riscatto per la Nuova Elva Occimiano che dopo lo spavento del primo set recupera e vince 3-1 con la Safa2000 restando da sola al secondo posto in classifica; come detto, le torinesi si sono aggiudicate il primo parziale 17-25 ma poi hanno dovuto cedere nel finale il secondo 25-23 e da lì per le padrone di casa è stata una passeggiata 25-14 e 25-15.

Davanti alle ragazze di Gombi – che in settimana hanno anche staccato il biglietto per le semifinali di Coppa Piemonte battendo al tiebreak 3-2 la Hajiro Tetti Novara e ora affronteranno Collegno – c’è solo la Lilliput che ad Alessandria non ha fatto sconti e si è imposta con un netto 0-3 (19-25 18-25 21-25) dovendo però faticare in ogni singolo set. A completare la giornata positiva per la provincia arrivano però le vittorie della Cantine Rasore Ovada e della Zs Ch Valenza: le ovadesi piegano 3-1 (25-21 25-16 14-25 25-20) il To.Volley e restano salde al quarto posto, le orafe si impongono al termine di una maratona per 2-3 (23-25 25-12 25-19 15-25 11-15) a Vercelli e risalgono al sesto.

La Bollente domina. Novi si fa rimontare In B1 femminile Arredo Frigo ancora ko. Euromac Mix rinvia la gara

Bene anche nella maschile la Plastipol che piega 3-0 (25-20 25-14 25-19) il Cus Torino ed è sesta anche lei, così come in serie D Acqui e Alessandria che vincono rispettivamente 2-3 (27-25 17-25 22-25 25-20 12-15) a Torino con il Sant’Anna e 3-1 (25-19 18-25 25-14 25-19) in casa con il Volley Novara. Si ferma la striscia positiva di Gavi, battuta 3-1 (25-22 14-25 25-23 25-18) a sorpresa dalla PlayAsti e superata al terzo posto in classifica.