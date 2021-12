Il disagio dei pendolari? Colpa dei lavori alla galleria di Valenza

VALENZA - Sono i lavori alla galleria di Valenza la motivazione dietro i disguidi che interessano un centinaio di pendolari lungo la tratta Alessandria - Chivasso.

A darne comunicazione è il Gruppo Ferrovie dello Stato che annuncia da oggi l'entrata nel vivo delle operazioni di adeguamento strutturale.

Nuovi orari tra Alessandria e Casale: studenti costretti allalevatacc... Da domani 20' di attesa a Valenza. C'è chi si dovrà svegliare alle 5 e rincasare alle 15

«Gli interventi, già avviati durante l'anno con le attività propedeutiche - prosegue la nota - sono finalizzati ad ampliare la sagoma della galleria per consentire il transito dei treni merci rispondenti agli standard internazionali. Per rendere possibile l'esecuzione dei lavori, che avranno una durata di circa 18 mesi, mantenendo la linea in esercizio, si è resa necessaria la limitazione della circolazione ferroviaria, nella tratta interessata dai lavori, ad un solo binario rendendo necessarie modifiche di orario rispetto all'offerta precedente che poteva contare sull'uso di due binari».

Lungo la tratta, si deduce dopo le spiegazioni di Ferrovie, si è scelto di dare la precedenza ad altri convogli, 'costringendo' gli studenti e gli altri pendolari diretti dal capoluogo di provincia a Casale e Chivasso a utilizzare il treno di Trenord per Milano delle 6.45 con cambio a Valenza.