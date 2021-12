Il Torchio d'Oro 2021? Va all'azienda Olivetta Marco

CASALE - È stata l’azienda agricola Olivetta Marco a essersi aggiudicata l’oscar 2021 del premio enologico Torchio d’oro, iniziativa organizzata dal Comune di Casale in collaborazione l'Istituto Luparia di San Martino. La cerimonia di premiazione è avvenuta ieri, lunedì 13 dicembre, nelle sale del secondo piano del Castello del Monferrato.

Quest'anno la novità è stata la nuova modalità di scelta dei vincitori. I tradizionali cinque giudici hanno votato in segreto i produttori, facendo poi una media matematica dei voti della giuria per ciascuna azienda.

Erano presenti all'evento il sindaco di Casale Federico Riboldi e l'assessore alle pari opportunità Daniela Sapio. Per l'occasione sono stati anche consegnati i 16 diplomi di merito, scelti tra i 153 vini presentati dalle aziende partecipanti. Ad aggiudicarselo sono stati l'azienda Davide Beccaria con un Grignolino e una Barbera del Monferrato; la Barbera casalese insieme al Monferrato bianco doc di Marco Botto; di nuovo un Grignolino locale per Marco Canato; l'azienda Crivelli con la sua Barbera d'Asti; un Cortese e un Monferrato Rosso per Marco Olivetta; l'azienda Vicara con nuovamente un Grignolino; Danilo Spinoglio insieme a una Barbera monferrina; una Freisa locale per la Cantina del Monferrato; ancora Grignolino e Barbera per la Cantina Sociale di San Giorgio; e così, di nuovo, una Barbera dell'azienda La Faletta e di Valerio Gaddo; per poi concludere con un Grignolino di Paolo Angelini.