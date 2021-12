Anche quest'anno i bambini di Casale hanno scritto a Babbo Natale

CASALE - Anche quest’anno molti bambini della nostra provincia e (quindi di Casale) si sono attivati per spedire le lettere di Babbo Natale. Ed ecco quindi il breve racconto di Angela, portalettere presso la sede monferrina.

«Come ogni anno è davvero toccante interagire con i bambini che ci attendono durante il tragitto o ci fermano per domandarci di Babbo Natale. Ci chiedono continuamente se lo conosciamo e se abbiamo modo di fargli avere le letterine. Per non parlare poi della grande attesa, come in questo caso, della risposta eventuale di Babbo Natale in persona o di uno dei suoi aiutanti. Certamente è un periodo molto intenso per il recapito, ma fa sempre piacere poter far felici i bambini alimentandone i sogni. Dovreste vederli, quando gli si dice che c'è posta per loro dal Polo Nord!»

Lo scorso anno erano molte le frasi e i pensieri che i più piccoli hanno dedicato all’emergenza sanitaria, quest’anno qualche cenno di speranza ricomincia ad affiorare.