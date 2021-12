Bene Valenza e Gavi, Occimiano in posticipo

ALESSANDRIA – In attesa della gara di questa sera della Nuova Elva Occimiano sul campo del fanalino di coda To.Volley e con il rinvio per motivi precauzionali della gara di Montalto Dora per l’Alessandria Volley restano solo le partite della Cantine Rasore e della Zs Ch da raccontare nella serie C femminile piemontese.

Le ragazze di Patrone vendono carissima la pelle sul campo della terza in classifica, il Safa2000 che con i tre punti derivati dal 3-1 (18-25 25-19 25-12 25-22) alle ovadesi supera in classifica proprio Occimiano. Grande spavento comunque per le padrone di casa dopo il primo set perso, poi la rimonta che rimette a posto i rapporti di forza secondo classifica.

Maratona vincente invece per le orafe che con il Venaria Real Volley chiudono solo al quinto set 3-2 (25-21 23-25 19-25 25-19 15-11) dopo un’altalena di risultati: vinto il primo parziale, le padrone di casa cedono secondo e terzo per poi riscattarsi e pareggiare il conto dominando infine il tiebreak. In questo momento le due alessandrine sono rispettivamente quinta e sesta in classifica, ma ci sono ancora troppi recuperi in ballo.

Arredo Frigo non gioca, c'è una positività Novi chiude il 2021 con una vittoria. Oggi tocca a La Bollente e Euromac Mix Casale

Male la Plastipol in C maschile: l’Hasta Volley si impone 3-0 (25-13 25-23 25-18) e sia pure con una gara giocata in più li sorpassa in classifica, mentre la D maschile è già al riposo fino all’anno venturo. Nella femminile bel successo di Gavi che trita 3-0 (25-16 25-11 25-18) Moncalieri e si piazza al terzo posto in classifica.