A Po la fiaccolata di Natale sfida la nebbia, in memoria di Diego Manfredi

CASALE - Sabato scorso, 18 dicembre, nella cornice dell'imbarcadero di Lungo Po Gramsci a Casale, si è svolta - davanti a un pubblico di circa 500 persone - la tradizionale fiaccolata natalizia sul Po organizzata da Protezione Civile, Amici del Po, Croce Rossa, Alpini e Circolo Subacqueo Casalese.

Sono stati oltre 20 i coraggiosi che hanno affrontato le gelide acque del Grande Fiume, il ricavato delle offerte ricevute è stato devoluto all'associazione 'Il Pescatore di Sogni' in memoria del piccolo Diego Manfredi che ci ha lasciati una anno fa proprio in questo periodo a causa della leucemia, e in ricordo del quale anche gli ultras del Casale hanno dato vita a una fiaccolata. Foto di 'Amici del Po'.