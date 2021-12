A Rosignano si festeggia il Natale tra presepi e Infernot

ROSIGNANO - Per le feste il borgo di Rosignano si tinge di mille colori natalizi. Torna la tradizionale iniziativa 'Camminando nel Presepe' a cura dell'associazione Amis d'la Curma, un percorso pittorico lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano con 80 opere che rappresentano la natività.

Per quest'anno però all'offerta si aggiungono i presepi di San Martino e Stevani, collocati in alcuni degli stop del Museo Contadino Diffuso. Tornano anche presso gli infernot pubblici in centro paese le installazioni realizzate dai bambini della Scuola Primaria. Inoltre novità assolute del 2021 sono i presepi allestiti presso il tunnel che si affaccia sulla panoramica passeggiata di via dei Bastioni.

L'atmosfera natalizia non mancherà infine durante le visite alle cinque mostre temporanee a Rosignano: 'C'era una volta....il Natale', 'Mostra di Presepi Artigianali', 'L'Arte nascosta di Camillo Pagliano', 'Icone' e 'Le sculture di Giorgio Cavallone'. Rimarranno aperte fino a fine gennaio ogni weekend. Per informazioni visitare il sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it/it-it/home.