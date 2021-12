Sorisio sul Palazzetto: «Affermazioni non corrette diffuse sui social!»

CASALE - Davide Sorisio, presidente dell'associazione Paolo Ferraris, interviene nuovamente sulla discussione circa il naming commerciale PalaEnergica al Palazzetto dello Sport intitolato a Paolo Ferraris. Lo fa con una lettera al sindaco Federico Riboldi che fa riferimento ad accadimenti avvenuti nei giorni scorsi.

Di seguito la lettera in forma integrale.

Sig. Sindaco, nei giorni scorsi

abbiamo nuovamente assistito ad accese discussioni sui social a riguardo dell'intitolazione commerciale del palazzetto dello sport Paolo Ferraris per le quali abbiamo già espresso la nostra contrarietà.

In particolare il presidente della società pubblica che si occupa di energia (il riferimento, anche se non esplicitato, è chiaramente a Paolo Secco, presidente di Energica ndr) ha sostenuto di aver fatto una serie di proposte 'compensative' alle quali non avremmo risposto. Questa fake news, che ha smosso decine di tifosi e stuzzicato l'istinto di caccia di molti leoni da tastiera, ha avuto un risalto mediatico non giustificato..

A proposito delle richieste che lui avrebbe inoltrato all'associazione a seguito dell'incontro in presenza nell'ufficio del Sindaco del 8/10/2021 (presenti anche Assunta Prato, il Sindaco, il presidente di AMC e il sottoscritto), non risulta ai membri dell'associazione nessuna successiva comunicazione a riguardo.

Invece, in data 11/11/2021, facendo seguito proprio a quella discussione, come presidente dell'associazione Paolo Ferraris, avevo inviato all'attenzione del sindaco un messaggio protocollato con posta elettronica certificata PEC nel quale formalizzavo alcune delle richieste per le quali veniamo accusati di non aver risposto e manifestavo disponibilità ad approfondire.

A questa PEC di inizio novembre nessuno ha ancora risposto.

Poiché il decisore politico che ha in carico la scelta delle intitolazioni è l'amministrazione, con il sindaco in testa, riteniamo che il presidente della partecipata stesse interpretando un ruolo che non gli compete e, invece di intervenire con affermazioni non corrette sui social, debba piuttosto dedicarsi a migliorare i servizi, investire in innovazione tecnologica ed ecologica, aumentare l'efficienza, ricercare gli sprechi e ridurre i costi, rendendo l'offerta commerciale più vantaggiosa e l'azienda più solida, cosicché possa a lungo rimanere un patrimonio per la città.

Distinti saluti e tanti auguri di Buon Natale