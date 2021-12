Epifania per i bambini: la raccolta di dolci per le famiglie bisognose di Casale

CASALE - Distribuire dolci alle famiglie più bisognose di Casale Monferrato: è questo l’obiettivo del progetto ideato dalla Confraternita di Misericordia a cui ha aderito il Comune concedendo il patrocinio e un contributo per la realizzazione. «Purtroppo non è scontato per tutte le famiglie poter festeggiare l’Epifania con i tradizionali dolci della Befana – ha sottolineato l’assessore Luca Novelli – per questo motivo abbiamo aderito, affinché anche le famiglie più bisognose possano trascorrere la fine delle festività natalizie con un momento di gioia».

‘Befana per i bambini’ è il titolo dell’iniziativa che prevede la raccolta di dolciumi di vari formati e confezionati integri nella parrocchia di Sant’Ilario da parte dei volontari della Misericordia a partire da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17.

È anche possibile contattare direttamente l’associazione allo 0142 781010 in orario d’ufficio per concordare l’eventuale ritiro dei dolci.

«Al termine della raccolta – ha spiegato il governatore della Misericordia di Casale Monferrato, Eleonora Mazzucco – i volontari dell’associazione si occuperanno del confezionamento dei dolciumi in colorate calze decorative e della distribuzione alle famiglie più bisognose della città, secondo le indicazioni dei Servizi Socio Assistenziali del Comune».